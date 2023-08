Die bisherige Mercedes-Benz Arena in Stuttgart heißt jetzt offiziell MHP Arena. Laut dem Verein sind bis zum ersten VfB-Spiel am kommenden Samstag alle Buchstaben an der Stadionfront ausgetauscht.

Sendung am Mi. , 16.8.2023 17:00 Uhr, SWR4 BW am Nachmittag, SWR4 Baden-Württemberg