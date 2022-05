Staatsanwaltschaft: Sechs Jahre Haft für Fellbacher Ex-Handballtrainer

Sechs Jahre soll ein ehemaliger Fellbacher Handballtrainer ins Gefängnis. Das hat am Montag die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Stuttgart gefordert. Der 53-jährige Angeklagte hatte vor Gericht zugegeben, jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Insgesamt geht es um über 500 Anklagepunkte. Zu Beginn des Verfahrens hatte der Mann in einer von seinen Verteidigern verlesenen Stellungnahme um Entschuldigung gebeten. Beim Verhandlungstermin am Montag ging es unter anderem um ein psychiatrisches Gutachten. Weil dabei auch intime Punkte zur Sprache kamen, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Auch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Verteidigern und Nebenklägern fanden nicht öffentlich statt. Das Urteil soll am 19. Mai verkündet werden.