Berichte über gefälschte Corona-Testergebnisse: Staatsanwaltschaft ermittelt

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat nach Berichten über möglicherweise gefälschte Corona-Testergebnisse Ermittlungen aufgenommen und erwägt eine Anklage. Sowohl die Stadt als auch die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen bestätigt. Hintergrund sind Angaben auf der Social-Media-Plattform "Jodel", wonach sich in einer Stuttgarter Pflegeeinrichtung einzelne Mitarbeitende über viele Monate gegenseitig gefälschte Corona-Testergebnisse ausgestellt haben. In den anonymen Berichten von Angestellten der Einrichtung auf der Plattform heißt es, eine Mitarbeiterin habe sich über zehn Monate vor Corona-Tests gedrückt haben. Von einer Kollegin habe sie sich dennoch negative Testergebnisse ausstellen lassen. Das Ganze sei erst aufgeflogen, nachdem eine andere Person die Tests habe durchführen sollen. Das Gesundheitsamt gehe einem Anfangsverdacht einer Straftat nach, so ein Sprecher der Stadt.