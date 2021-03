per Mail teilen

Monatelang waren sie coronabedingt geschlossen - vom kommenden Dienstag wollen die staatlichen Museen in Stuttgart wieder ihre Türen für das Publikum öffnen. Voraussetzung ist allerdings ein Inzidenzwert von unter 100 im Stadtgebiet Stuttgart. Für den Einlass in die Staatsgalerie etwa ist ein Zeitfenster zu buchen. Zugelassen sind hier maximal 250 Besucher. Im Landesmuseum Württemberg sind nach dem Lockdown zunächst nur die beiden Ausstellungen "Fashion?!" und "Ran an den Stoff!" für das Publikum geöffnet. Zugelassen sind hier 25 beziehungsweise fünf Personen gleichzeitig. Ebenfalls ab dem 16. März wollen das Linden-Museum, das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart und das Haus der Geschichte wieder öffnen.