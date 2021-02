Mit dem Abschluss im öffentlichen Dienst ist die Tarifrunde für den Nahverkehr noch nicht beendet. In den Ländern soll weiterverhandelt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat in Stuttgart zu Warnstreiks für Werkstätten und den Kundenservice aufgerufen.

Fahrdienste will die Gewerkschaft aber vorerst nicht bestreiken. In Stuttgart sollen am Donnerstag und Freitag unter anderem Mitarbeiter aus den Bereichen Werkstätten und Kundenservice der Stuttgarter Straßenbahnen, SSB, in einen Warnstreik treten. Die SSB werde dennoch ihren Betrieb mit Bahnen und Bussen aufnehmen, kündigte das Unternehmen an.

Fahrtausfälle wegen technischer Störungen möglich

Bis zum Wochenende könne es aber zu Behinderungen oder Fahrtausfällen kommen. Falls technische Störungen eintreten, könnten diese erst nach dem Ende des Warnstreiks behoben werden.