Die Stuttgarter Straßenbahn AG hat am Betriebshof in Gaisburg eine erste eigene Wasserstofftankstelle in Betrieb genommen. Damit müssen die Brennstoffzellenbusse der SSB nicht mehr zum Tanken extra an die Tankstelle am Stuttgarter Flughafen fahren. Das Bundesverkehrsministerium hat die Wasserstofftankstelle mit 300.000 Euro gefördert. Bislang betreibt die SSB AG vier mit Wasserstoff angetriebene Busse.