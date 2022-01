Taxi-Alternative: Menschen in Stuttgart können nun regulär bei SSB Flex-Fahrzeugen mitfahren

Die SSB hat das Jahr 2020 mit einem Verlust von gut 27 Millionen Euro abgeschlossen. Auch hier hat Corona die Bilanz verhagelt.

Hohe Einnahmeverluste durch weniger Fahrgäste bei gleichbleibendem Angebot und Investitionen in Hygienemaßnahmen und – ausstattung führten laut SSB zu den Verlusten. Dass die SSB dennoch 600.000 Euro besser da steht als 2019 ist vor allem dem ÖPNV-Rettungsschirm in Höhe von 47 Millionen Euro von Bund und Land und 20 Millionen von der Stadt Stuttgart zu verdanken. Trotz der Verluste hat die SSB gleichzeitig weiter in die Verkehrswende investiert. So wurden knapp 104 Millionen Euro unter anderem für die Stadtbahninfrastruktur ausgegeben. mehr...