Hoher Sachschaden: Geldautomaten im Breuningerland gesprengt

Bei der Sprengung von zwei Geldautomaten im Einkaufszentrum Breuningerland in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist am Freitag ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Täter sind laut Polizei weiterhin auf der Flucht. Das Einkaufszentrum soll im Laufe des Freitagnachmittags wieder öffnen. Bei der Sprengung seien angrenzende Shops in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg dem SWR, sowohl durch die Detonation als auch durch umherfliegende Teile. Es sei auch zu einem Wassereinbruch gekommen, weil Versorgungsleitungen beschädigt wurden. Die Täter waren am frühen Morgen in das Gebäude eingedrungen und hatten zwei nebeneinander aufgestellte Geldautomaten gesprengt und ausgeräumt. Sie konnten mit einem größeren Bargeldbetrag entkommen. Bislang fehlt von ihnen jede Spur.