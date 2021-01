per Mail teilen

Eigentlich waren zwei Jugendliche nur zum Spaß mit einer Metallsonde in einem Waldstück bei Uhingen (Kreis Göppingen) unterwegs. Doch aus dem Spaß wurde schnell Ernst.

In einem Wald bei Uhingen (Kreis Göppingen) musste wegen eines Sprengstofffundes der Kampfmittelbeseitigungsdienst anrücken. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Bernd Wüstneck

Die 16-Jährige und ein 12-jähriger Junge waren am Donnerstag mit ihrer Metallsonde im Bereich Köngentobel in Uhingen. Nach Angaben der Polizei stießen sie dort unter der Erde auf ein Fass, in dem sich mehrere Ampullen mit einer Substanz darin befanden. Die beiden Jugendlichen nahmen sich einige wenige Ampullen und brachten sie nach Hause. Sie erzähltem dem Vater von dem Fund, der umgehend die Polizei alarmierte - denn die Aufschrift auf den Ampullen machte klar: Sprengstoff.

Wer vergrub den Sprengstoff im Uhinger Wald?

Doch alle Beteiligten hatten Glück: Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der umgehend anrückte, ging von dem Sprengstoff keine Gefahr aus. Aus dem Fass in dem Waldstück bargen die Experten noch weiteren Sprengstoff, insgesamt laut Polizei etwa 15 Kilogramm. Die Beamten gehen davon aus, dass er dort vor vielen Jahren vergraben wurde. Diese Art von Sprengstoff sei vor Jahrzehnten beispielsweise in Steinbrüchen verwendet worden. Hinweise auf den ehemaligen Besitzer gebe es bislang nicht.