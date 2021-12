Region Stuttgart: Trainer wegen hundertfachen Missbrauchs in Haft

per Mail teilen

Ein ehrenamtlicher Sporttrainer aus dem Rems-Murr-Kreis steht im Verdacht, Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Es geht dabei um mehrere hundert Fälle.

Ein 53-jähriger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm wird der hundertfache Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Marijan Murat/dpa | Marijan Murat

"Bei den mutmaßlich Geschädigten handelt es sich um Kinder und Jugendliche, mit denen er in seiner Funktion als Sportjugendtrainer in Vereinen Kontakt hatte oder diese betreute", teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann soll sich seit 2006 an seinen Schützlingen vergangen haben

Dem 53-jährigen Tatverdächtigen werden unter anderem mehrere hundert Taten des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in den Jahren 2006 bis 2021 sowie der Besitz von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen. Er wurde Anfang der Woche festgenommen. Seit Dienstag sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Stuttgarter Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) laufen seit knapp einem halben Jahr. Zunächst habe sich ein inzwischen erwachsener mutmaßlich Geschädigter der Polizei anvertraut, so die Ermittler. Daraufhin konnten weitere mutmaßliche Opfer ermittelt werden: Kinder wie auch Jugendliche, mit denen der Trainer in Vereinen Kontakt hatte oder die er betreute.