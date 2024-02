Wenn schon nicht in Las Vegas, dann zumindest auf der weltgrößten Kinoleinwand: Zahlreiche Football-Fans verfolgten den Superbowl im Filmpalast Leonberg.

Die Nacht um die Ohren schlagen und das auch noch vor einem Werktag? Dafür gibt es aktuell nur zwei Gründe: Fasnet oder Superbowl. Für zweiteren sind am Sonntagabend zahlreiche Footballfans aus der Region in den Traumpalast in Leonberg geströmt. Das Sportereignis des Jahres in den USA wird längst auch in Deutschland zelebriert. Fastfood, Musik, lustige Werbeclips, Lovestory-Gossip am Rande und Spannung - da müssen die Spielregeln gar nicht im Detail sitzen. Dabei sein ist alles.

Mit Nachos und Popcorn machten es sich rund 450 Zuschauerinnen und Zuschauer kurz vor Anpfiff in den Kinosesseln gemütlich. Die Stimmung: ausgelassen und gespannt. Zu später Stunde hielten sich die Fans lautstark anfeuernd gegenseitig wach.

Früher haben wir es zuhause geguckt, aber da sind wir oft auf dem Sofa eingeschlafen. Hier im Kino mit vielen Leuten sind die Nerven ganz anders dabei.

Leonberg Alligators nutzen die Bühne für Mannschaftszuwachs

Für den Footballverein Leonberg Alligators ist das Sport-Event im Kino schon zur Tradition geworden. Für die Nieschen-Sportart sei das die ideale Plattform, sichtbarer zu werden und neue Mitglieder zu werben, meint Mitgründer und Spieler Jan Bartosch.

Der Sport ist einfach super vielseitig. Alle Körpertypen finden irgendwo ihren Platz auf dem Footballfeld. Das bringt eine besondere Dynamik.

Nach jedem Superbowl, so Bartosch, merkt der Verein einen Anstieg an Neuzugängen. Dank des Taylor-Swift-Hypes, der in diesem Jahr durch die Beziehung mit Football-Star Travis Kelce auch auf die NFL überschwappt, könnte der Zulauf nun noch einmal steigen. Bartosch kann sich gut vorstellen, dass die "Swift-Army vielleicht auch in unser Cheerleadingteam kommt. Da würden wir uns natürlich sehr freuen." Genervt vom Popstar-Nebenschauplatz ist er nicht. Hauptsache Aufmerksamkeit für seinen Sport.

Cheerleaderteam der Leonberg Alligators heizen beim Superbowl die Stimmung an. SWR

Event im Vordergrund, Gewinner nebensächlich

Trotz längstem Superbowl der NFL-Geschichte, und das auch noch bei Zeitverschiebung, wird im Kino auch zu fortgeschrittener Stunde kaum einer müde. Die Spannung ist zum Zerreißen, als die Kansas City Chiefs das Spiel in den letzten Sekunden drehen und zum vierten Mal die San Francisco 49ers schlagen. Wer gewonnen hat ist am Ende gar nicht so entscheidend, da sind sich fast alle Zuschauenden einig. Es geht vielmehr ums gemeinsame Erlebnis und einen gelungenen Football-Abend.

Der Superbowl bringt einfach die ganze Community zusammen. Das hat man gefühlt in keinem anderen Sport so.

Gegen 5 Uhr morgens stolperten allmählich die letzten Fans aus dem Kino. Wer dann für ein Nickerchen noch zu aufgekratzt war, konnte nach einer Stärkung direkt zum nächsten Rosenmontagsumzug weiterziehen. Kostüm: Quarterback.