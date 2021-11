VfB-Testspiel gegen Barcelona: Spontanes Impfen an der Arena

Beim Barcelona-Testspiel des VfB Stuttgart am Samstag können sich Interessierte an der Mercedes-Benz Arena gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Stadt Stuttgart und der VfB unterstützen die Spontan-Impfaktion des Robert-Bosch-Krankenhauses und des Sozialministeriums, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr stehen mobile Impfteams auf einem Parkplatz an der Arena und an weiteren Standorten rund um die Arena bereit. Eine Eintrittskarte für das Spiel ist keine Voraussetzung. Benötigt werden ein gültiger Ausweis und falls vorhanden ein Impfpass. Zur Verfügung stehen Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Anpfiff für das Testspiel des VfB gegen den FC Barcelona ist um 18 Uhr. Das Spiel am Samstag ist ausverkauft. Zugelassen wurden 25.000 Zuschauer.