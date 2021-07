Wie landen möglichst viele Corona-Impfungen im Oberarm und vergammeln nicht im Kühlschrank? Mit vielen niederschwelligen und kreativen Impfaktionen, hoffen Ärzte und Behörden - ein Überblick.

In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) macht am Samstag, 24. Juli, am City Outlet der Impfbus der Firma Huber Health Care Halt. Zwischen 10 und 18 Uhr sollen hier Einkaufen und Impfen ganz unkompliziert verbunden werden können. "Geplant ist die Aktion gemäß dem Motto - 'Das Schöne mit dem Nützlichen verbinden' - Einkaufen und ohne Anmeldung eine Corona-Impfung erhalten", erklärt Claudia Czech, Unternehmenssprecherin von Huber Health Care. Interessierte können zwischen den Impfstoffen Biontech und Johnson&Johnson wählen.

"Zur Impfung dazu gibt es noch einige Annehmlichkeiten: ein kostenloses Getränk und Kleinigkeiten von den City Outlet Stores DeBeukelaer und mymuesli."

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarkts in Geislingen (Kreis Göppingen): Einfach im Auto sitzen bleiben und eine Corona-Impfung erhalten. Pressestelle Stadt Geislingen an der Steige/Wehnert

Drive-Through-Impfen auf dem Kaufland-Parkplatz in Geislingen

Auch die Stadt und das Landratsamt Göppingen haben sich für dieses Wochenende eine besondere Impfaktion einfallen lassen. Auf dem Kaufland-Parkplatz ist noch bis Samstag, 24. Juli, eine Drive-Through-Impfstation aufgebaut. Autofahrer können sich hier am Samstag von 10 bis 18 Uhr ohne Anmeldung mit Johnson&Johnson impfen lassen. Auch ein Walk-In für Fußgänger wird angeboten.

Impfung vor der Achterbahn: Schwabenpark spendiert Freikarte

Vor dem Schwabenpark bei Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) wird am Samstag, 24. Juli, und Sonntag, 25. Juli, geimpft - jeweils von 15 bis 20 Uhr mit Biontech oder Johnson&Johnson. Das Deutsche Rote Kreuz aus dem Rems-Murr-Kreis übernimmt den medizinischen Teil, der Schwabenpark steuert als "kleines Dankeschön" für die Geimpften eine Freikarte für den Freizeitpark bei - diese sollte allerdings nicht sofort eingelöst werden.

"Am Tag der Impfung wird dringend empfohlen, sich nicht noch in Achterbahnen und Co zu setzen, einfach zur Sicherheit", erklärt Marcel Bender, Sprecher des Schwabenparks. "Aus diesem Grund ist die Impfaktion erst ab 15 Uhr, damit man nicht in die Versuchung kommt, gleich anschließend noch in den Park zu gehen."

Wer sich am 24. und 25. Juli vor dem Schwabenpark bei Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) impfen lässt, bekommt eine Freikarte für den Park geschenkt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Stuttgart: Impfen vor dem Konzert auf dem Züblin-Parkhaus

Die Stadt Stuttgart will mit ihren Impfaktionen speziell auch junge Menschen ansprechen. Die Inzidenz in dieser Altersgruppe habe sich in der vergangenen Woche verdoppelt, erklärt Stadtsprecher Sven Matis. Daher gingen mobile Impfteams nun verstärkt an Orte, an denen sich junge Menschen aufhalten. An diesem Samstag, 24. Juli, ist das zum Beispiel das Züblin-Parkhaus am Rande der Innenstadt, in dem das Musikfestival Bunter Beton stattfindet.

"Man kann sich also kurz vor der Party eine Impfung holen."

Ab kommender Woche will die Stadt Stuttgart außerdem einen Impfbus auf die Staße schicken, der unter anderem beliebte Orte in der Stadt abfährt, zum Beispiel den Feuersee, den Marienplatz oder den Max-Eyth-See.

7.000 Impfungen täglich für Impfquote von 85 Prozent nötig

"Im Moment werden täglich im Durchschnitt 7.000 Impfungen von Arztpraxen, Impfzentren und Betriebsärzten verabreicht werden. Dieses Niveau müssen wir bis Mitte September halten, um auf eine Durchimpfungsrate von 85 Prozent zu kommen. Und diese Rate ist deshalb wichtig, weil es darum geht, die Schulen offen zu halten", so Stadtsprecher Matis. "Damit wir ein gewohntes und volles Leben genießen können im Herbst."

Eine Übersicht über alle Impfaktionen in der Region Stuttgart und ganz Baden-Württemberg finden Sie unter dranbleiben-bw.de.