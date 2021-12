Spielzeugauto löst in Urbach Garagenbrand aus

In einer Garage in Urbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Schuld war vermutlich ein kleines Spielzeug.

Bei einem Brand in Urbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochabend zwei Fahrzeuge und eine Garage beschädigt worden. Das Feuer wurde vermutlich durch einen Kurzschluss ausgelöst, der beim Laden eines externen Akkus eines ferngesteuerten Spielzeugautos entstanden war. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Teurer Schaden: Es war wohl der ladende Akku eines Spielzeugautos, der in Urbach (Rems-Murr-Kreis) einen Garagenbrand ausgelöst hat. 7aktuell Durch den Brand schmorte die Isolierung der Doppelgarage und tropfte dort auf die zwei geparkten Autos. Die Fahrzeuge wurden außerdem vollständig eingerußt. Geschätzt 50.000 Euro Sachschaden Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 34 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.