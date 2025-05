Gleich zwei Verlage für Brettspiele aus der Region Stuttgart haben gute Chancen, den diesjährigen Titel "Spiel des Jahres 2025" zu gewinnen. Die Entscheidung fällt im Juli.

Bei der Nominierung der Brett- und Kartenspiele für den Jury-Preis "Spiel des Jahres 2025" haben am Dienstagnachmittag in Frankfurt zwei Verlage aus der Region Stuttgart punkten können. Der Stuttgarter Kosmos-Verlag konnte gleich in allen drei Kategorien - "Spiel des Jahres", "Kinderspiel des Jahres" und "Kennerspiel des Jahres" - einen Titel platzieren. Auch der Topp-Verlag aus Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) konnte sich für die Wahl für den "Spiele-Oscar" qualifizieren - zum ersten Mal in der Verlagsgeschichte. Wer gewinnt, wird sich am 13. Juli zeigen. Dann ist die Preisverleihung in Berlin.

Ein Kartenspiel und ein Malspiel für den "roten Pöppel"

Der wichtigste der drei Preise ist das "Spiel des Jahres" mit dem ikonischen "roten Pöppel". Dafür nominiert ist das einfache Kartenspiel "Flip Seven". Ebenso wie das Mal-Spiel "Krakel-Orakel" vom Topp-Verlag. Dritter Kandidat ist "Bomb Busters" vom hessischen Verlag Pegasus Spiele - dieses gilt in der Brettspielszene als Favorit für den Preis. Der "rote Pöppel" hat für die Verlage eine große ökonomische Bedeutung, da er in der jüngeren Vergangenheit die Verkaufszahlen mindestens verzehnfacht hat, wenn nicht gar mehr.

Region Stuttgart schon oft erfolgreich beim "Spiel des Jahres"

Das Spiel des Jahres gilt als weltweit wichtigster Preis für Gesellschaftsspiele und wird seit 1979 jährlich verliehen. Im Vorjahr konnte der Kosmos-Verlag bereits mit "Sky Team" den begehrten Titel holen. Und vor genau 25 Jahren gewannen sie mit dem Spiel "Die Siedler von Catan" (heute nur noch "Catan"), das heute als Wegbereiter des modernen Brettspiels gilt. Eine weitere enge Verbindung mit dem Brettspiele-Preis hat die Region Stuttgart durch den Stuttgarter Spieleerfinder Wolfgang Kramer. Er konnte schon fünf Mal den Titel holen, was bislang sonst noch keinem gelungen ist.