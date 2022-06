Sperrung der A8 wegen Sprengung einer Fliegerbombe

per Mail teilen

Zur Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird die Autobahn 8 (München - Stuttgart) am Donnerstagmorgen (ab 7 Uhr) für voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt. Auch der Legoland-Park bei Günzburg ist von der Evakuierungsaktion betroffen. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwochvormittag in einem Gewerbegebiet neben dem Freizeitpark die Bombe entdeckt worden. Die Fliegerbombe ist mit 30 Kilogramm Sprengstoff gefüllt und kann nicht entschärft werden. Daher soll die Bombe gesprengt werden.