Wegen Sperrung der A81 bei Böblingen drohen am Wochenende Staus

Platz vier der staureichsten Straßenabschnitte im Land

Auf dem Streckenabschnitt der A81 bei Böblingen und Sindelfingen gibt es traditionell enorm viele Staus. An einem Wochentag sind hier im Durchschnitt 90.000 Fahrzeuge unterwegs. Die ADAC-Staubilanz für 2021 hat ergeben, dass die Menschen im vergangenen Jahr auf diesem Abschnitt insgesamt 1.132 Stunden im Stau standen. Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen in Baden-Württemberg standen auf diesem Abschnitt am viertlängsten im Stau.