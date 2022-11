A81-Schönbuchtunnel und Leuze-Tunnel nachts gesperrt

Im Schönbuchtunnel auf der A81 bei Herrenberg wird in der Nacht auf Dienstag gearbeitet. Autofahrer werden umgeleitet. Zu Behinderungen kommt es auch in Stuttgart auf B10 und B14.

Der Schönbuchtunnel auf der A81 zwischen Gärtringen und Herrenberg (beide Kreis Böblingen) wird in Fahrtrichtung Singen (Kreis Konstanz) am Montagabend um 21 Uhr gesperrt. Im Tunnel finden Wartungsarbeiten statt, so die zuständige Autobahn GmbH Südwest. Die Sperrung dauert bis Dienstagmorgen um 5 Uhr. Auch die Tank- und Rastanlage Schönbuch-West ist betroffen.





Sperrung im Schönbuchtunnel auf der A81 von 21 bis 5 Uhr

Die Rastanlage wird am Montag bereits ab 19 Uhr für Autofahrer nicht mehr zugänglich sein. Die Abfahrt von dort in Richtung Singen ist nur bis 21 Uhr am Montagabend möglich. Die Umleitungsstrecken für Autofahrer sind ausgeschildert, heißt es von der Autobahn-Gesellschaft. Sollten die Wartungsarbeiten nicht in einer Nacht abgeschlossen sein, wird der Schönbuchtunnel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut von 21 bis 5 Uhr gesperrt.

Sperrung in Stuttgart: Bauarbeiten für Leuzetunnel auf B10 und B14

Auch in Stuttgart kommt es diese Woche zu Behinderungen für Autofahrer: Der Leuze-Tunnel wird in Richtung Zuffenhausen und in Richtung Innenstadt jede Nacht bis Samstag gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten am Leuzeknoten. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung Esslingen ist nicht betroffen.

Der Leuze-Tunnel in Richtung Zuffenhausen und in Richtung Stuttgarter Innenstadt ist zu diesen Zeiten gesperrt: Montag ab 22 Uhr bis Dienstag 5 Uhr. Dienstag ab 24 Uhr bis Mittwoch 5 Uhr. Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 5 Uhr. Donnerstag 23:30 Uhr bis Freitag 5 Uhr. Freitag 24 Uhr bis Samstag 8 Uhr.