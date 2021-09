Nach mehr als 20 Jahren: SPD aus dem Wahlkreis Böblingen kommt wieder in den Bundestag

Der Wahlkreis Böblingen ist seit langem eine CDU-Hochburg. Über die Landesliste hat es jetzt aber auch die SPD-Politikerin Jasmina Hostert ins Parlament geschafft - ein historischer Erfolg.

SWR: Wo erwischen wir Sie denn gerade – auf dem Sprung nach Berlin?

Jasmina Hostert: Ja, so ziemlich. Ich bin gerade noch kurz Zuhause. Packe gerade noch meine letzten Sachen. Und dann geht es zum Zug und dann Richtung Berlin.

Haben Sie erwartet, dass es für den Bund reicht?

Ja, die Aussichten waren sehr gut. Aber ich bin jemand, der gern dann auf Nummer sicher geht und dann tatsächlich das Endergebnis abwartet. Man weiß es ja nicht. Das liegt ja nicht in meinen Händen, sondern die der Wählerinnen und Wählern.

Das heißt, sie waren dann schon noch mal überrascht, als dann wirklich das Endergebnis da war?

Ja. Und sehr sehr glücklich.

Zur Person Jasmina Hostert wurde am 3. Dezember 1982 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina geboren. im Alter von neun Jahren, im Jahr 1992, velor sie durch eine Granate im Bosnienkrieg ihren rechten Arm. Ab 1993 wuchs sie in Bonn auf und ging bis 2000 dort zur Schule. Sie studierte Politikwissenschaft, Neuere Geschichte und Kunstgeschichte und lebt seit 2011 in Böblingen. Seit 2015 ist sie Vorsitzende der SPD im Kreisverband Böblingen und sei 2019 Stadträtin in Böblingen und Regionalrätin im Verband Region Stuttgart.

Was denken Sie, mit wem die SPD jetzt in in Koalitionsverhandlungen gehen sollte?

Ja gut, so viele Optionen gibt es ja gar nicht. Aber die SPD hat natürlich einenlaren Auftrag, als stärkste Kraft. Und ich denke, wie es jetzt aussieht, natürlich mit den Grünen und dann mit der FDP. Also das ist die einzige Konstellation, die eigentlich realistisch ist.

Kommen wir nochmal zu Ihnen zurück. Sie sind 38 Jahre alt, geboren in Sarajevo, aufgewachsen in Bonn. Dort haben sie auch studiert, seit 2009 sind sie bei der SPD Mitglied, und seit 2011 leben sie in Böblingen, und seit 2016 sind sie Geschäftsführerin der SPD-Regionalfraktion Stuttgart. Und jetzt zum ersten Mal im Bundestag. Das ist ja über die Landesliste dann passiert. Sie sind Mutter und bekommen bald wieder ein Kind. Das ist ja eine spannende Karriere. Und nach über 20 Jahren wird der Wahlkreis Böblingen mit einer sozialen Stimme im Bundestag vertreten. Das haben Sie gestern noch nach dem Wahlabend gepostet. Haben Sie denn überhaupt noch irgendwie Zeit gehabt, runterzukommen und zu realisieren, was nun alles auf Sie zukommt?

Nein, nicht wirklich. Also ich glaube, so ein Wahlabend ist immer aufregend, aber wenn es tatsächlich um einen selbst geht… ich habe auch kaum geschlafen. Ich hatte zwar Zeit zum Schlafen, zumindest so im Zeitraum zwischen 2 und 5 Uhr morgens. Aber man wird dann doch wach, weil man einfach total aufgeregt ist. Insofern ja, das ist dann halt so, das ist einfach dieses Gefühl des Glücks und das genieße ich jetzt auch. Und der Schlaf wird nachgeholt.

In ihrem Profil sagen Sie, dass Sie eine spannende Perspektive mitbringen, weil sie als berufstätige Mutter, Kriegsflüchtling und trotz einer Behinderung mit vielen schwierigen Situationen bisher einiges erreicht haben. Diese Erfahrung und optimistische Haltung bringe ich in die Politik mit ein. Frau Hostert, wie versuchen Sie das denn künftig? Also wie können Sie das umsetzen im Bundestag? Weil ich denke, Sie sind für viele junge Frauen, die sich engagieren wollen, doch sicher auch ein Vorbild?

Ja, das hoffe ich. Das lebt ja auch die Sozialdemokratie vor, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei uns ist es tatsächlich so, dass mein Partner in Elternzeit gehen wird, mindestens ein Jahr. Insofern habe ich da ganz große Unterstützung durch ihn. Der Mutterschutz, den werde ich auf jeden Fall nehmen, das sind ja dann ein paar Wochen, wo man sich zurücknehmen muss. Aber danach kann man dann voll durchsteigen. Und die anderen Dinge, also meine Behinderung, ich kenne das schon seit meinem zehnten Lebensjahr, und da habe ich einfach gelernt, mich durchzubeißen, damit klarzukommen. Und wenn man so etwas einmal lernt, dann überträgt man das auch auf andere Situationen. Und ich bin da wirklich optimistisch unterwegs, weil bisher sehr viele Dinge geklappt haben. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass die Vereinbarkeit mit Familie und Bundestag auch klappen wird.

Und was wird Ihre erste Tat heute in Berlin sein?

Heute weiß ich es noch gar nicht. Heute ist es noch nicht so spannend. Es geht tatsächlich Morgen richtig los. Morgen früh trifft sich um 9 Uhr die alte und die neue Fraktion. Also, das wird sehr aufregend. Natürlich. Ich glaube, dann werde ich erst realisieren, dass ich, wenn ich da vor Ort bin und die anderen Abgeordneten treffe, dass sich dann tatsächlich auf gewählt bin.