Durch neue Verkehrsmittel wie E-Bikes und E-Scooter wird es im Straßenverkehr wird es immer voller. Der Kreis Ludwigsburg reagiert und modernisiert den Verkehrsübungsplatz Asperg.

Der Ludwigsburger Polizeipräsident Burkhard Metzger hielt zum Baubeginn des neuen Verkehrssicherheitszentrums in Asperg (Kreis Ludwigsburg) eine Rede. SWR Foto: Sandra Kolnik

Immer mehr Menschen werden immer mobiler. Das liegt auch daran, dass sich die individuelle Fortbewegung verändert. E-Bikes und E-Scooter etwa ermöglichen es, sich schneller fortzubewegen als Fußgänger und weitere Wege zurückzulegen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg und die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg sehen hier einen großen Bedarf, für den immer komplexeren Verkehr zu schulen. Die Verantwortlichen haben aber auch die Kinder im Blick.

"Wir werden ideale Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kinder im Verkehr sicherer durchs Leben kommen."

Bestehendes Gelände in Asperg wird umgebaut

Künftig soll es in Asperg (Kreis Ludwigsburg) Verkehrssicherheitstrainings für unterschiedlichste Alters- und Zielgruppen geben. "Die Verkehrsmengen haben zugenommen", sagte der Ludwigsburger Polizeipräsident Burkhard Metzger. "An alle Verkehrsteilnehmer werden größere Ansprüche gestellt - insbesondere an Kinder. Und deshalb werden wir ideale Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kinder im Verkehr sicherer durchs Leben kommen." Dazu soll der Verkehrsübungsplatz in Asperg in ein modernes Verkehrssicherheitszentrum umgebaut werden. Geplant sind unter anderem ein grundschulgerechter Fahrradparcours und ein modernes Schulungsgebäude mit Fahrradlager und Garagen. Außerdem wird dort auch die Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht untergebracht, die bisher in Stuttgart war.

Einweihung voraussichtlich in einem Jahr

Mit dem Spatenstich am Donnerstag geht es direkt in die Bauphase. Bereits im August 2022 soll das Zentrale Verkehrssicherheitszentrum für den Kreis Ludwigsburg fertig sein. Wenn alles nach Plan läuft, können im kommenden Herbst also schon die ersten Fahrradanfänger wie auch E-Bike-Fahrer auf dem geschützten Platz für den Straßenverkehr üben.