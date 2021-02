per Mail teilen

Am Sonntag trug das Eis die Kinder noch (hier im Wald bei Stuttgart-Sillenbuch). Aber die Temperaturen steigen und der DLRG warnt am Montag, dass die Eisdecke zu dünn ist.

Wer braucht schon Lech oder Kitzbühel... Skifahren macht auch in der Region Stuttgart Spaß. Abfahrt von Schloß Solitude in Gerlingen.

Kälte, Schnee und ganz viel Sonne haben die Menschen in der Region Stuttgart am Wochenende in Scharen aus den Häusern gelockt. Ski und Rodel gut, hieß es überall.