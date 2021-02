Die Abhol-Gastronomie in Corona-Zeiten ist um ein neues Angebot reicher: Der SWR-Fernsehkoch Timo Böckle bietet in Böblingen seit dieser Woche einen sogenannten Spätzle Drive an - ganz ohne Vorbestellung.

Seit Wochenbeginn ist der neue Spätzle Drive des Hotel-Restaurants "Zum Reussenstein" in Böblingen in Betrieb. Das Angebot hat sich schnell herumgesprochen. Am Donnerstagmittag stehen viele Autos vor dem Verkaufsfenster des Restaurants in einer Schlange. Ein Mitarbeiter nimmt am Wagenfenster die Bestellung auf, kassiert und reicht wenige Minuten später die Spätzle-Gerichte in Schachteln und Tüten verpackt dem Kunden ins Auto. Zehn Gerichte können gekauft werden: zum Beispiel Spätzle mit Soße, Spätzle mit Gulasch oder ein ganzes Spätzle-Menü. Die Gerichte kosten zwischen acht und 20 Euro und müssen nicht vorbestellt werden.

Mitarbeitende aus der Kurzarbeit geholt

Erfunden hat den Spätzle-Auto-Verkauf SWR-Fernsehkoch Timo Böckle. Er ist zusammen mit seiner Schwester Besitzer des Hotel-Restaurants "Zum Reussenstein" in Böblingen. Er habe seine Beschäftigten aus der Kurzarbeit zurückholen wollen, so Böckle zu seiner Motivation. "Ich habe über 30 Mitarbeiter. Das Küchenteam ist zwar schon seit dem ersten Lockdown durch das Abhol-Geschäft gut ausgelastet. Aber manche - wie zum Beispiel die Rezeptionsdamen - waren zu hundert Prozent in Kurzarbeit." Beim Spätzle Drive kann Böckle nach eigenen Angaben jeden seiner Mitarbeitenden beschäftigen, unter anderem beim Verpacken und Ausgeben.

Lauter Spätzle... SWR Foto: Katharina Kurtz

In den ersten drei Tagen seit Eröffnung des Spätzle Drive ist aus rund 2.000 Eiern Spätzle hergestellt worden - auch für das erfahrene Team eine Herausforderung. "So eine Menge Spätzle in dieser Zeit haben wir bisher auch noch nicht gemacht", sagt Böckle und freut sich darüber. Die Spätzle werden von Hand hergestellt - allerdings nicht geschabt, sondern mit einer Maschine.

"So wie es jetzt aussieht, werde ich alle meine Mitarbeiter durch den Spätzle Drive beschäftigen können." Timo Böckle, SWR-Fernsehkoch und Erfinder des Spätzle Drive

Ob der Spätzle-Verkauf auch helfen könnte, die Corona-Verluste ein bisschen abzufedern? Da will sich Böckle noch nicht festlegen. Das sei nach wenigen Tagen Betrieb noch zu früh. Aber er sei dankbar für die vielen Kunden, die bisher da waren. "So wie es jetzt aussieht, werde ich alle meine Mitarbeiter durch den Spätzle Drive beschäftigen können. Damit kann jeder auf 100 Prozent Gehalt kommen."