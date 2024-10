Fehlende Mittel: Landkreis Göppingen stellt SozialTicket ein

per Mail teilen

Der Landkreis Göppingen kann die Zuschüsse für das SozialTicket nach eigenen Aussagen nicht mehr bezahlen. Die Haushaltslage sei angespannt. Das Ticket soll nun auslaufen.

Das SozialTicket im Landkreis Göppingen läuft zum Jahresende aus. Das teilte der Landkreis mit. Mit rund 180.000 Euro seien die Zuschüsse für den angespannten Haushalt zu hoch. Rund 1100 Fahrgäste hätten im Schnitt die vergünstigten ÖPNV-Tickets genutzt, so der Landkreis in einer Pressemitteilung. Nach acht Jahren Laufzeit sei jetzt jedoch Schluss.

Fahrgäste könnten noch bis Ende November das Ticket für 35 Euro pro Monat erwerben, teilte die Kreisverwaltung mit. Danach müssten sie auf das Deutschlandticket für 58 Euro im Monat umsteigen. Dieses kostet derzeit noch 49 Euro, doch die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich kürzlich auf eine Preiserhöhung geeinigt.

Das SozialTicket ist für den ÖPNV im gesamten Landkreis gültig gewesen und richtete sich an sogenannte berechtigte Leistungsempfänger. Damit gemeint sind unter anderem Bürgergeldempfänger. Sozialtickets gibt es auch in anderen Städten und Kreisen, beispielsweise in Stuttgart. Weil das Deutschlandticket teurer wird, fordert der BUND die Einführung eines deutschlandweit gültigen und einheitlichen Sozialtickets für maximal 29 Euro.