Wer kurzfristig auf der Suche nach einem Impftermin ist, der hat jetzt im Rems-Murr-Kreis eine Chance: Wie das Rems-Murr-Landratsamt mitteilte, gebe es für verschiedene Sonderimpfaktionen noch freie Termine. So werde am Freitag und Samstag in Murrhardt Astrazeneca verimpft: an Menschen über 60 und ausschließlich aus dem Rems-Murr-Kreis. Die Anmeldung erfolgt telefonisch am Freitag von 8 bis 14 Uhr bei der Stadt Murrhardt. Außerdem werden am Montag im Kreisimpfzentrum in Waiblingen rund 300 zusätzliche Impfungen mit dem Wirkstoff Johnson und Johnson angeboten. Diese Sonderimpftermine können ausschließlich auf der Internetseite des Landratsamts des Rems-Murr-Kreises gebucht werden.