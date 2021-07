per Mail teilen

Urlaubsfreude trotz Testpflicht und Papierkram! Das Mittelmeer ruft zum Ferienstart. Am Stuttgarter Flughafen wird es schon am Donnerstag knapp 200 Starts und Landungen geben.

Die erste Reisewelle am Stuttgarter Flughafen läuft an. Aber die Pandemie macht sich deutlich bemerkbar. Zwar starten jetzt im Sommer wieder mehr Flieger als sonst, am Stuttgarter Flughafen ist es aber nur die Hälfte des Flugverkehrs der vor Corona erreicht wurde.

Besonders gefragt sind die "Mittelmeerklassiker"

Der Stuttgarter Flughafen erwartet in den Sommerferien pro Tag 25.000 Fluggäste und bis zu 250 tägliche Starts und Landungen. Besonders gefragt sind die Klassiker im Mittelmeerraum: Mallorca, Antalya, die griechischen Inseln oder auch die Kanaren. Auch Städteziele wie Berlin, Hamburg oder Amsterdam und Istanbul werden häufig angeflogen.

Flughafen bittet wesentliche Dokumente "griffbereit" zu halten

Die Flughafengesellschaft empfiehlt dringend sich bei den einzelnen Airlines über die vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu informieren. Am Stuttgarter Airport sei es selbstverständlich in allen Gebäuden eine Maske zu tragen. Zudem sei für ein umfassendes Hygienekonzept gesorgt.

Für eine schnelle Abfertigung sollte man immer alle wesentlichen Dokumente griffbereit halten. Dazu gehören: Personalausweis oder Reisepass, Bordkarte und natürlich Impfnachweise beziehungsweise ein Corona-Test. Manche Länder verlangen auch bei einer elektronischen Voranmeldung einen Ausdruck auf Papier. Das gleiche gilt in manchen Fällen für die Impfnachweise.

"Es gibt Länder die verlangen einen Impfnachweis in ausgedruckter Form für die Einreise, dementsprechend wird das auch hier beim Check-in verlangt."

Es wird von Seiten des Flughafens dazu geraten, sich genauestens über die jeweiligen Voraussetzungen der Dokumente und die Ein- und Rückreisebedingungen zu informieren. Da aufgrund der besonderen Lage mehr Dokumente geprüft werden müssen, wird die Empfehlung ausgesprochen, mindestens zwei Stunden vor Abreise am Flughafen zu sein.