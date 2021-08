Was machen in den Sommerferien? Viele Kinder und Jugendliche würden gern etwas erleben. Doch was geht in Zeiten von Corona? Ein Überblick über Ferienangebote in der Region Stuttgart.

Eine der größten Ferienangebote für Kinder und Jugendliche war bis vor Corona die Kinderspielstadt Stutengarten. Dieses Jahr findet sie - wie auch schon im vergangenen Jahr - nicht statt. "Stutengarten funktioniert im Freispiel, aber nicht auf Distanz", so die Begründung der Veranstalter.

Summer Science Camp für junge Forscherinnen und Forscher

Zu den großen Veranstaltungen gehört auch das Summer Science Camp in der Carl Benz Arena in Stuttgart - mit bis zu 200 Kindern pro Woche. Dieses findet trotz Corona statt. Die ersten zwei Ferienwochen seien bereits ausgebucht, hieß es am Dienstag. Für die dritte Woche (16. bis 20. August) könne man noch keine Auskunft geben.

Die Waldheime finden statt

Auch die Ferienwaldheime finden statt. Aufgrund der Pandemie gibt es Vorgaben und Einschränkungen. So müssen sich die Kinder und Jugendliche beispielsweise zweimal in der Woche testen lassen, so Julia Toma vom Waldheimbüro der AWO Stuttgart.

Stuttgart: Mehr als 100 Sport-, Koch- und Musikangebote

Weitere Angebote für die Stadt Stuttgart - insgesamt sind es 101 - finden sich auf der Internetseite Kesselferien. Ob Hütten bauen, am Lagerfeuer sitzen oder in einem Songwriting Workshop einen eigenen Hit schreiben - es gebe noch viele Angebote für Kurzentschlossene, heißt es bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft.

Schorndorfer Forscherfabrik und Beauty Day für Mädchen

Auch etliche andere Städte in der Region Stuttgart bieten extra Internetseiten an, damit sich Interessierte einen schnellen Überblick machen können, wo welches Angebot noch besteht. In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gibt es Sommerferienkurse in der Forscherfabrik. Die Stadt Böblingen bietet ein breites Angebot - vom "Werwolf-Marathon" über Kanutouren bis hin zu einem "Beauty Day" für Mädchen. Und natürlich bietet auch beispielsweise Esslingen eine extra Übersichtsseite an.