Bis 1965 hat es im Bereich von Schloss Solitude die legendären Solitude-Rennen gegeben - um die Faszination dieser Rennen geht es ab September in der Ausstellung "Mythos Solitude-Rennen" im Stuttgarter StadtPalais. Vor allem in den Nachkriegsjahren waren die Rennen auf der Solitude das Stuttgarter Großereignis. Die Ausstellung erzählt von technischen Innovationen und todesmutigen Rennfahrern, heißt es in einer Mitteilung des StadtPalais vom Montag. Für echtes Renn-Feeling im StadtPalais ist die Originalstrecke als Carrera-Bahn nachgebaut worden. Hier können Besucherinnen und Besucher gegeneinander antreten. Die Ausstellung "Mythos Solitude-Rennen" beginnt am 4. September und dauert bis Mitte November.