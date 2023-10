per Mail teilen

Ein Passant hat in Stuttgart einen uniformierten Soldaten angegriffen und ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Diese erwies sich als leicht entflammbar.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein Unbekannter am Sonntag in Stuttgart-Mühlhausen einen Bundeswehrsoldaten angegriffen. Der Soldat wurde leicht verletzt. Von dem mutmaßlichen Täter fehlt jede Spur.

Entflammbare Flüssigkeit mit Sprühdose ins Gesicht gesprüht

Der 22-jährige Soldat sei im Witkoweg unterwegs gewesen, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Dieser habe plötzlich eine Dose gezogen und dem Soldaten eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Noch während der Soldat versuchte, die Flüssigkeit aus seinem Gesicht zu wischen, soll der Mann ein Feuerzeug gezogen haben.

Diesmal habe er das Feuerzeug vor die Sprühdose gehalten und damit einen große Flamme erzeugt. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet. Der junge Soldat wurde bei dem Angriff nur leicht verletzt. Warum der 22-Jährige angegriffen wurde, ist noch unklar.

Polizei sucht jungen Mann

Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Täter als 22 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann. Er habe ein rundliches Gesicht und zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe, einen dunkelgrauen Kapuzenpullover und eine schwarze Bauchtasche getragen. Hinweise zum mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711-8990 3700 entgegen.