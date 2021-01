Die vom Corona-Lockdown betroffenen Einzelhändler und Gastronomen in der Ludwigsburger Innenstadt sollen eine finanzielle Soforthilfe bekommen. Einen entsprechenden Vorschlag will Oberbürgermeister Matthias Knecht am Dienstagabend dem Gemeinderat vorschlagen. Da die Novemberhilfe bei vielen noch nicht angekommen sei, herrsche im Einzelhandel große Unruhe und Verzweiflung, sagte Knecht, der an "spürbare Summen" in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro denkt.