Bahnstreik: S-Bahnen in der Region Stuttgart nur noch im Stundentakt

Der Bahnstreik ab Donnerstag hat wieder Auswirkungen auf die Region Stuttgart. Die S-Bahnen sollen nur noch im Stundentakt fahren. Einige S-Bahnen und Regionalzüge fallen ganz aus.

Bahnstreik betrifft Personennahverkehr. So auch die S-Bahn in Stuttgart. SWR Sophia Volkhardt

Die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) hat ihre Mitglieder erneut zum Streik aufgerufen. Ein Ersatzfahrplan der Bahn sieht vor, dass nur rund ein Viertel der Fernzüge fahren sollen. Im S-Bahn- und Regionalverkehr sollen bundesweit durchschnittlich 40 Prozent der Züge fahren. Auch in der Region Stuttgart kommt es zwischen Donnerstagfrüh und kommendem Dienstag zu Einschränkungen, so eine Sprecherin der Bahn in Stuttgart.

Ersatzfahrplan und Zugausfälle

Der Ersatzfahrplan der S-Bahn Stuttgart sieht vor, dass die S-Bahnen 1, 2, 4, 5, 6, 23 und 60 stündlich fahren. Die S12 Schorndorf - Esslingen entfällt genauso wie die S30 Vaihingen - Flughafen/Messe. Auch die Regionalbahn RB11 zwischen Stuttgart-Untertürkheim und Kornwestheim bleibt während des Streiks der Lokführer im Depot - genauso wie die Regionalbahn RB64 Kirchheim/Teck - Oberlenningen. Zwischen Kirchheim und Oberlenningen gibt es aber einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

S-Bahn-Stammstrecke nach wie vor gesperrt

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass das Rumpfangebot in den Ersatzfahrplänen wegen des Streiks nicht gesichert ist. Außerdem ist der S-Bahnverkehr durch die Modernisierungsarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke und die damit verbundene Sperrung nach wie vor eingeschränkt. Der Ersatzverkehr zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen - ein Regionalexpress - verkehrt stündlich.

Stadtbahnen, Busse und Privatbahnen fahren

Stadtbahnen und Busse der VVS hingegen fahren normal. Auch die Regionalzüge von Abellio und Go-Ahead werden nicht bestreikt. Reisenden wird empfohlen, sich auf der Bahn-Homepage und in der Bahn-App über die Verbindungen der nächsten Tage zu informieren.