per Mail teilen

Ein 26-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis hatte sich in Österreich abseits der Piste verirrt. Laut der Bergwacht war er alkoholisiert - und hatte Glück, dass er gefunden wurde.

Ein alkoholisierte Snowboarder hatte sich am Montagnachmittag im österreichischen Mittersill am Berg verirrt und steckte abseits der gesicherten Piste im Schnee fest. Er konnte weder vor noch zurück. Das schreibt die Bergrettung Salzburg in einem Einsatzbericht im Internet. Bekannte des Snowboarders hatten demnach einen Notruf abgesetzt, weil sie ihren Freund vermissten. Der Mann kommt aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis), wie eine Sprecherin der Bergrettung Salzburg dem SWR sagte.

Live-Standort per Handy verschickt

Etwa zwei Stunden nach dem Notruf fanden die Retter den unterkühlten Mann schließlich bei starkem Schneefall und Wind in der Dunkelheit - dank eines Standorts, den der Mann per Handy verschickt hatte.

Das Suchgebiet war laut der Bergwacht sehr groß und eine Suche per Drohne oder Hubschrauber wegen des schlechten Wetters nicht möglich. Der junge Snowboarder hatte "großes Glück", dass die Handyortung geglückt ist, schreibt die Bergrettung.