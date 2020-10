Am umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 scheiden sich die Geister - das dürfte mit einer neuen Skulptur zu diesem Thema nicht anders werden. Am Montagabend soll die gigantische Satire-Figur vor dem Stuttgarter StadtPalais aufgestellt werden. Die Skulptur des Satire-Künstlers Peter Lenk trägt den Titel "S21. Das Denkmal - Chroniken einer grotesken Entgleisung". Die Figur ist neun Meter hoch und zehn Tonnen schwer. Der Bildhauer selbst nennt sie "schwäbischen Laokoon". In Anlehnung an die mit Schlangen ringende Figur aus der antiken Mythologie lässt Lenk seinen Giganten mit ICE-Zügen kämpfen. Außerdem sind an dem Objekt mehr als 150 Figuren zu sehen. Sie sollen an Protagonisten rund um Stuttgart 21 erinnern. Nach wochenlangem Zögern der Stadt Stuttgart ergänzt Lenks Kunstwerk vor dem StadtPalais eine neue Skulpturengalerie, die bis März zu sehen ist.