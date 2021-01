Wie in vielen Orten in Baden-Württemberg sind auch im Bereich der Schwäbischen Alb am Wochenende zahlreiche Ausflügler unterwegs gewesen. Auf einer Piste in Böhmenkirch (Kreis Göppingen) ging das nicht gut.

(Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas So musste die Piste in Böhmenkirch-Treffelhausen (Kreis Göppingen) von der Polizei geräumt werden. Obwohl der Skilift coronabedingt außer Betrieb ist, waren am Sonntag geschätzt etwa 1.500 bis 2.000 Menschen gekommen. Eine konkrete Zahl wolle man aber nicht nennen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Montagmorgen dem SWR. Lautsprecherdurchsagen ohne Erfolg Über Lautsprecher wurden die Besucher zunächst aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten, bevor der Hang schließlich geräumt wurde. Bußgelder oder Verwarnungen gab es aber nicht. Kontrollen angekündigt Am Montag kündigte Bürgermeister Matthias Nägele (parteilos) an, dass in dem Gebiet auch in den kommenden Tagen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert wird.