Die Polizei hat an zwei Tagen in Folge einen Skihang bei Böhmenkirch im Kreis Göppingen geräumt - zuletzt am Montag. Nun wurde entschieden, dass die Piste gesperrt wird.

Bereits am Sonntag war der Hang bei Treffelhausen geräumt worden, nachdem sich dort knapp 2.000 Wintersportbegeisterte aufhielten. (Archivbild) Imago imago images/7aktuell Nach dem Ansturm auf den Schlittenhang in Böhmenkirch (Kreis Göppingen) wird das Gelände am Skilift Treffelhausen nun gesperrt. Das sagte Bürgermeister Matthias Nägele (parteilos) am Dienstag dem SWR. Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen sei weder für die Gemeinde noch für die Polizei kontrollierbar. In den vergangenen Tagen tummelten sich Menschen ohne Abstand an dem Schlittenhang. Nach Angaben des Bürgermeisters habe es Rodelgruppen mit bis zu 20 Personen an dem Hang gegeben, auch Familien hätten sich zu Treffen verabredet. Polizei hatte die Skipiste Treffelhausen zwei Mal geräumt Am Sonntag hatten sich bis zu 2.000 Menschen auf der Piste aufgehalten, am Montag waren wieder einige hundert Skifahrer unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beide Male war der Hang von der Polizei geräumt worden. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Skifahrer demnach aufgefordert, den Hang zu verlassen. Die meisten Fahrer kamen dieser Aufforderung nach, einige wenige mussten von der Polizei persönlich angesprochen werden.