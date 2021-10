Weihnachtsmarkt kann stattfinden

per Mail teilen

Der Weihnachtsmarkt in Sindelfingen (Kreis Böblingen) kann dieses Jahr stattfinden. Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) sagte, die Zeit des Bangens sei vorbei und man könne stimmungsvoll die Weihnachtszeit einläuten. Auf dem Markt wird die 3G-Regel gelten. Die Nachweise werden an mehreren Zugängen kontrolliert. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Der Sindelfinger Weihnachtsmarkt geht vom 3. bis zum 5. Dezember. Auch die Weihnachtsmärkte in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg sollen stattfinden.