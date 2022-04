Streit im Supermarkt

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist ein Paar in einem Supermarkt aneinandergeraten. Dabei flogen auch die Fäuste. Eine 47 Jahre alte Frau wollte laut Polizei in dem Supermarkt in Sindelfingen diversen Alkohol mit der Kreditkarte ihres 60-jährigen Partners kaufen. Weil der Bezahlvorgang fehlschlug, schlug die Frau dem Mann - vermutlich aus Wut über den Umstand - unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei weiter. Dabei wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Die alarmierten Beamten stellten daraufhin fest, dass beide alkoholisiert waren. Die 47-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.