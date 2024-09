Jugendbeteiligung bei den Kommunalwahlen

Seit 2014 dürfen 16-jährige in Baden-Württemberg bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben. Seit 2024 können sie sich auch erstmals zur Wahl stellen für den Gemeinderat. Das ist in Deutschland einmalig.



In Baden-Württemberg gibt es, zusätzlich zu den Gemeinderäten, rund 90 Jugendgemeinderäte. Sie sind die politische Vertretung der Jugendlichen auf kommunaler Ebene. Abstimmen dürfen sie bei Entscheidungen im Gemeinderat zwar nicht, können aber Anträge in Ausschüsse und Räte einbringen.



Derzeit liegt der Altersdurchschnitt in den Gemeinderäten bei 55 Jahren. Das zeigt eine Umfrage der Hochschule Kehl im Ortenaukreis. Demnach liegt der Anteil von unter 26-Jährigen in den Gemeinderäten bei 1,8 Prozent. Laut Statistischem Landesamt liegt der generelle Altersdurchschnitt im Land bei rund 43 Jahren.