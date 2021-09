Sindelfingen: Autofahrer schleift Polizist bei Kontrolle mit und flüchtet

Die Polizei sucht weiter nach dem unbekannten Mann, der am Dienstagabend einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Sindelfingen mit seinem Wagen mitgeschleift hat.

Der unbekannte Autofahrer war am Dienstagabend gegen Mitternacht schlafend in einem Wagen in einem Industriegebiet in Sindelfingen (Kreis Böblingen) entdeckt worden. Weil die Polizei vermutete, dass das Auto in Berlin unterschlagen oder gestohlen wurde, wollten die Beamten den Fahrer überprüfen.

Die Kontrolle in Sindelfingen endete mit einem verletzten Polizeibeamten. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Polizist wird 15 Meter mitgeschleift

Der unbekannte Autofahrer startete allerdings sofort den Motor, setzte mit offener Autotür zurück und schleifte dadurch einen Polizisten etwa 15 Meter mit. Dabei wurde der Beamte leicht verletzt. Er gab nach Angaben der Polizei einen Schuss auf den Wagen ab und verletzte den Autofahrer dadurch wahrscheinlich.

Auto beim Sindelfinger Klinikum gefunden

Das Auto wurde später verlassen und in der Nähe des Klinikums Sindelfingen gefunden. Laut einem Polizeisprecher hat er weder dort noch in umliegenden Krankenhäusern Hilfe in Anspruch genommen. Die Polizei suchte bis in die frühen Morgenstunden nach dem flüchtigen Mann und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein.

Anzeige wegen unterlassenen Ratenzahlungen

Wie erste Ermittlungen ergaben, war das Auto geleast. Allerdings hatte der unbekannte Autofahrer seine Raten nicht mehr bezahlt. Deshalb wurde von der Leasingfirma Anzeige gegen den Halter erstattet. Die Suche nach dem Mann läuft weiter.