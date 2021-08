Die Stadt Sindelfingen unterstützt die Kampagne des Landes zur Impfung #dranbleibenBW.

Gerade jetzt, da genügend Impfstoff verfügbar ist, müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, so Roland Narr, der Leiter des Krisenstabes. Impfungen in verdichteten Wohnquartieren, Mitarbeiter-Impfungen oder Late -Night-Angebote und flexible Angebote für Zweitimpfungen gehören dazu. Zudem bietet das Kreisimpfzentrum an der Sindelfinger Messe immer wieder Zeiträume für Impfungen ohne Termin an. Eine Zusammenstellung der aktuellen Informationen findet sich auf der städtischen Webseite.