Mit viel Glück hat ein 20 Jahre alter Autofahrer eine Attacke unverletzt überstanden – in der Nacht auf Montag durchschlug ein Stein die Windschutzscheibe seines Autos.

Der Autofahrer war kurz vor Mitternacht auf der Bundesstraße 464 zwischen Böblingen und Renningen unterwegs. Auf Höhe Sindelfingen-Maichingen kurz vor der Abfahrt Grafenau näherte sich der Autofahrer einer Brücke und sah zunächst einen Schatten auf sich zukommen, teilte die zuständige Polizeidirektion Ludwigsburg am Montag mit. Hierbei habe es sich um einen etwa sechs Kilogramm schweren Stein gehandelt, der mitten gegen die Windschutzscheibe prallte.

Stein bleibt in der Scheibe hängen

Der Stein verursachte demnach ein Loch in der Scheibe und blieb stecken. Das beschädigte Glas drang mehrere Zentimeter in den Innenraum des Autos ein. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt, sein Auto musste jedoch abgeschleppt werden, so die Polizei. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei rund 5.000 Euro.

Genauer Abwurfort noch unklar

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Unbekannter den Stein in Richtung Fahrbahn geworfen hatte. Allerdings sei noch unklar, ob der Stein von der etwa sechs Meter hohen Brücke oder von der angrenzenden Böschung aus geworfen wurde. Die Suche mit einem Hubschrauber blieb jedoch zunächst erfolglos.

Zeugen sollen bei Fahndung helfen

Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen der Stein-Attacke auf das Auto. So wird insbesondere ein noch unbekannter Lkw-Fahrer gesucht, der zur Tatzeit mit einem Sattelzug mit weißer Lackierung vor dem betroffenen Auto auf der Bundesstraße in Richtung Renningen fuhr. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Rufnummer 07031 13-00 in Verbindung zu setzen.