Am Donnerstagmittag ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in die Glasfassade eines Bestattungsunternehmens gekracht. Bei dem Unfall in Sindelfingen entstand glücklicherweise nur ein Sachschaden.

In Sindelfingen (Landkreis Böblingen) ist am Donnerstag eine 37-Jährige mit ihrem Auto in eine Glasfassade gekracht. Die Fahrerin wollte nach Polizeiangaben vermutlich in einem Kreuzungsbereich wenden und hat dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Unfall in Sindelfingen geht glimpflich aus Die Frau prallte gegen einen Verteilerkasten und krachte anschließend durch ein Schaufenster eines Bestattungsunternehmens. Dabei wurden weder die Fahrerin noch die Mitarbeitenden des Unternehmens verletzt - und das, obwohl direkt hinter der betroffenen Scheibe ein Schreibtisch stand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf etwa 25.000 Euro belaufen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.