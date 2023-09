per Mail teilen

Ein Arbeiter wollte am Freitag auf einem Spielplatz in Sindelfingen die Raupen des gefährlichen Eichenprozessionsspinners entfernen. Er stürzte aus 15 Metern Höhe und kam dabei ums Leben.

Ein Mann wollte am Freitagmorgen Eichenprozessionsspinner-Raupen aus Baumkronen auf einem Spielplatz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) entfernen. Laut Polizei stürzte er bei dem Arbeitsunfall 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 55-Jährige verletzte sich durch den Sturz so schwer, dass er noch auf dem Spielplatz starb. Warum der Mann stürzte, ist noch unklar. Um den genauen Unfallhergang zu klären, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.