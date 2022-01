Silvester: Auseinandersetzungen am Stuttgarter Schlossplatz - sonst weitgehend ruhig in BW

An Silvester haben auch in diesem Jahr Kontaktbeschränkungen, Ansammlungs- und Alkoholverbote gegolten. In Stuttgart kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Feiernden.

Gegen Mitternacht hat es in der Stuttgarter Innenstadt Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei gegeben. Kurz vor dem Jahreswechsel seien zunehmend Menschen zum Schlossplatz gekommen. Der wurde dann vorübergehend abgesperrt, teilte die Polizei mit.

Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Polizei

An den Absperrungen seien die Leute in Richtung der Beamten gedrängt. Einige hätten Böller auf Polizisten geworfen. Laut Polizei waren das vor allem junge, aggressive Männer. Die Einsatzkräfte ging nach eigenen Angaben mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Menge vor. Drei Beamte seien leicht verletzt worden. Ob es auch unter den Partygängern Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

Nach 1 Uhr sei es in der Stuttgarter Innenstadt dann deutlich ruhiger geworden. In 55 Fällen ahndeten die Beamten Ordnungswidrigkeiten gegen die Corona-Verordnung - der Großteil davon gegen das Ansammlungsverbot. Außerdem leiteten sie Strafverfahren gegen zwölf Personen ein.

Silvester überwiegend ruhig in Baden-Württemberg

In den übrigen Landesteilen in Baden-Württemberg verlief die Silvesternacht jedoch überwiegend ruhig. Es habe zunächst keine größeren Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen.

Der Jahreswechsel fand auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mit starken Einschränkungen statt. Wegen der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Variante galten an vielen Orten im Südwesten für den Jahreswechsel strikte Vorgaben. So durfte in der Landeshauptstadt innerhalb des Cityrings weder Alkohol getrunken noch Feuerwerk gezündet werden. Auch Gruppen mit mehr als zehn Menschen in der Innenstadt waren verboten. Deutschlandweit gab zudem ein Verkaufsverbot für Feuerwerk.