Region Stuttgart: Regeln und Verbote an Silvester

Wieder ein Silvester unter Corona-Bedingungen. Auf der Straße feiern, Alkohol trinken, Feuerwerk zünden: Was ist in den Städten der Region Stuttgart im öffentlichen Raum erlaubt?

Der große Knall zum neuen Jahr – abgesehen von Kron- und Sektkorken wird dieses Silvester wenig geräuschvoll explodieren. So ist bundesweit der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, zudem können Kommunen das Abbrennen von Pyrotechnik auf öffentlichen Plätzen verbieten. Auch Versammlungsverbote sowie Alkoholausschank- und -konsumverbot sind möglich. In der Region Stuttgart machen einige Kommunen davon Gebrauch.

Stuttgart: Keine Alkohol im Cityring und Bauzaun auf dem Schlossplatz

Die Landeshauptstadt Stuttgart setzt die Möglichkeiten der Corona‐Verordnung des Landes um: Sie verbietet für die Silvesternacht das Abbrennen von Pyrotechnik innerhalb des Cityrings und schränkt den Zugang zum Schlossplatz durch einen Bauzaun ein, so dass nur der Besuch des Riesenrads möglich sein wird. Die Stadtverwaltung verbietet außerdem den Verkauf und Konsum von Alkohol im Cityring. All dies soll angesichts der angespannten Corona-Lage nicht nur dem Gesundheitsschutz dienen, sondern auch das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt verbessern. Insbesondere auf dem Schlossplatz war es in früheren Jahren zu wilder Böllerei gekommen. Deshalb war dort schon zum Jahreswechsel 2019/20 das Mitführen oder Abbrennen von Pyrotechnik verboten.

Der Schlossplatz im Zentrum von Stuttgart. Hier gilt in der Silvesternacht - wie innerhalb des gesamten City-Rings - ein Alkoholverbot. Außerdem wird der Zugang durch einen Bauzaun eingeschränkt. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Altstädte: Sorge um Fachwerkensembles

In den meisten Städten in der Region Stuttgart gibt es schon seit Jahren keine Feuerwerke in den Altstädten mehr, so zum Beispiel in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), in Herrenberg (Kreis Böblingen), in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) oder in Esslingen. Das landesweite Abbrennverbot war eine Reaktion auf den Jahreswechsel 2008/09, als auf dem Tübinger Marktplatz ein Fachwerkhaus durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten war.

Kein Alkohol und keine Menschenmengen

Aber auch beim Alkoholkonsum und den Versammlungsverboten richten sich die meisten Städte in der Region nach den Vorgaben des Landes. Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) erlässt zum Beispiel für zentrale Orte und Plätze ein Alkoholausschank und -konsumverbot, sowie ein Feuerwerks- und ein Ansammlungsverbot. Einige Orte im Grünen, an dem sich gerne Feiernden treffen, sind davon ebenfalls betroffen. Die Stadt Esslingen hat ein Versammlungsverbot für den gesamten 31.12.2021 und für den 1.1.2022 bis 9 Uhr erlassen. Rathauschef Matthias Klopfer (SPD) rät in einer Mitteilung zum "Silvester im kleinen Kreis" und erklärt: "Dies dient Ihrer und der Gesundheit aller Menschen in Ihrem Umfeld." Auch Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) und Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) haben ein Alkoholverbot sowie ein Böllerverbot und ein Verweilverbot für mehr als zehn Personen für bestimmte Bereiche und Plätze ausgesprochen. Damit richten sich die Städte nach der Landesverordnung, wie auch Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen), Sindelfingen (Kreis Böblingen) und die meisten anderen Städte in der Region Stuttgart.

Stuttgart: Weniger Einsätze in Silvesternacht 2020/21

Auch im vergangenen Jahr waren die Silvesterfeiern Corona-bedingt bereits sehr eingeschränkt. Einer Meldung der Stadt Stuttgart von Mittwoch zufolge gab es durch das Alkohol- und Verkaufsverbot von Feuerwerk deutlich weniger Rettungs- und Brandeinsätze als in den Jahren zuvor. Die Feuerwehr Stuttgart rückte an Silvester 2020 und am Neujahrsmorgen 2021 zu zwei Brandeinsätzen aus. In den vorangegangenen fünf Jahren seien es jeweils zwischen 38 und 42 Einsätzen gewesen. In die Notaufnahme des Klinikums Stuttgart kamen am vergangenen Silvester sechs Patienten. "Damit war die letzte Silvesternacht, in der eine coronabedingte Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr galt, ruhiger als eine durchschnittliche Nacht", heißt es in der Mitteilung der Stadt Stuttgart. Normalerweise sei das Patientenaufkommen an Silvester um bis zu 20 Prozent erhöht.