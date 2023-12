Am Sonntagabend beginnt die größte Silvesterparty der Region - mitten auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Vergangenes Jahr kamen rund 20.000 Menschen. Wie wird die Polizei dem gerecht?

Kein Knaller, dafür Lichter - auf dem Stuttgarter Schlossplatz startet um 19:30 Uhr die größte Silvesterparty der Region Stuttgart. Innerhalb des gesamten City-Rings gilt aber auch in diesem Jahr striktes Feuerwerksverbot. Eine atemberaubende Kulisse soll auf dem Schlossplatz nur durch Lichter erzeugt werden. Dadurch will die Stadt auch die Brand- und Verletzungsgefahr senken.

Böllerverbot: Gesetzliche Grundlagen Kommunen und Institutionen können sogenannte Feuerwerk-Verbotszonen erlassen, wie es beispielsweise Stuttgart regelmäßig tut. Aber auch Ämter und Institutionen haben die Möglichkeit, dies zu tun, wie etwa die Staatlichen Schlösser und Gärten im Bereich der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart ein Böllerverbot erwirkt haben. Ansonsten gibt es grundsätzlich bundesweite Regelungen, aus Gründen des Lärm‐ und Brandschutzes im direkten Umfeld von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder‐ und Altenheimen sowie in unmittelbarer Nähe besonders gefährdeter Gebäude wie zum Beispiel Fachwerkhäusern ist das Zünden von Pyrotechnik zu verbieten. Diese beziehen sich dann auf den ersten Absatz des Paragrafen 23 der Ersten Sprengstoffverordnung - das sogenannte Abbrennverbot.

Polizei führt Böllerkontrollen durch

Nicht nur das Zünden von Feuerwerskörpern ist in Stuttgart verboten, auch der Transport ist untersagt. Dafür möchte die Polizei mehrere Kontrollstellen in der Innenstadt einrichten.

"Der City-Ring wird nicht lückenlos abgesperrt. Wir werden aber Kräfte im Einsatz haben, um Kontrollen durchzuführen."

Zusätzlich zu den Kontrollpunkten sollen auch mehrere Streifen in der Innenstadt zufällige Kontrollen durchführen. "Beispielsweise im Stadtgarten und im Schlossgarten werden Einsatzkräfte unterwegs sein und stichprobenartig kontrollieren", sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei im SWR-Interview.

"Wir werden unterstützt durch die Bereitschaftspolizei und sind unter anderem mit Reitern in der Stadt unterwegs", erklärte der Sprecher. "Unser Einsatzschwerpunkt werden der City-Ring und die umliegenden Bereiche sein."

Unabhängig von kommunalen Einschränkungen gibt es auch bundesweite Regeln. So darf beispielsweise nicht in der Nähe von Krankenhäusern geknallt werden. Auch Feuerwerke an Kirchen sind überall in Deutschland untersagt.

Ausnahmen: Diese Pyrotechnik ist in Stuttgart erlaubt

Doch nicht alle Pyrotechnik ist verboten. Wunderkerzen und Knallerbsen beispielsweise dürfen auch auf dem Stuttgarter Schlossplatz gezündet werden.