Silberner Löwe der Biennale Venedig für Neue Vocalsolisten

Die Neuen Vocalsolisten Stuttgart erhalten in diesem Jahr den Silbernen Löwen der Biennale Venedig. In der Begründung der Jury heißt es, dass das siebenköpfige Ensemble in seiner kreativen Zusammenarbeit mit einigen der größten lebenden Komponisten die Entwicklung des zeitgenössischen a-cappella-Repertoires entscheidend vorangebracht haben. Die vier Auftritte der Vokalsolisten bei der Verleihung im Rahmen des 65. Internationalen Festivals in Venedig sollen einen repräsentativen Querschnitt dessen liefern, wofür das Ensemble ausgezeichnet wird. Experimentelle Recherchen und Förderung der jungen Generation.