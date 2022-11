Kleingartenanlage in Dettingen unter Teck gewinnt Silber

per Mail teilen

Die Mitglieder der Gartenfreunde Dettingen unter Teck e.V. haben Silber gewonnen. Im Zentrum der Kleingarten-Meisterschaft standen in diesem Jahr aber nicht nur Erholung und Ästhetik.

Die Sieger der 25. bundesweiten Kleingarten-Meisterschaft sind gekürt worden. Einer der Preise ging in die Region Stuttgart. Genauer an den malerischen Rand der schwäbischen Alb, nach Dettingen unter Teck. Für die Gartenfreunde ist dies jedoch nicht der erste Preis, den sie bei einer Meisterschaft gewinnen. Schon 1984 haben sie an ersten landesweiten Wettkämpfen teilgenommen und mehrmals das Treppchen besetzt.

Unter dem Motto "Stadtgrün trifft Ernteglück" wurden in diesem Jahr insgesamt 22 Auszeichnungen verliehen. Wichtig waren dabei aber nicht nur die Ästhetik und der Anbau. Auch nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten wurden die Vereine bewertet.

Über 40 Jahre "Eulengreuth" im Kreis Esslingen

Seit April 1981 bauen die Gartenfreunde Dettingen unter Teck e.V. schon an ihrer Kleingartenanlage "Eulengreuth". Stück für Stück wurden die inzwischen 30 Parzellen mit Beeten und Zäunen angelegt. Inzwischen gibt es auf der Anlage nicht nur Äpfel, Zwiebeln und Rosen, hier wird sogar Honig gewonnen. Dazu bietet der Verein über das Jahr verteilt immer wieder Aktionstage, an denen Interessierte eingeladen sind, auf das Gelände zu kommen.