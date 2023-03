Viele Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn werden seit Montagfrüh ausgebremst. Grund ist eine Signalstörung. Techniker sind vor Ort. Doch das Problem scheint kniffliger zu sein.

Eine Signalstörung in der Station Schwabstraße führt zu Problemen bei der S-Bahn Stuttgart. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen. Auch am Montagnachmittag ist laut Twitterkanal der S-Bahn Stuttgart immer noch unklar, wie lange die Probleme anhalten werden. Seit vergangenem Mittwoch ist diese Art von Fehler laut Bahn bereits zum vierten Mal aufgetaucht.

Signalstörung: Techniker sind vor Ort

Ein Signal bei der S-Bahn kann man sich wie eine Ampel vorstellen: Schaltet sie nicht auf grün, können Fahrzeuge erst einmal nicht fahren. Doch selbst wenn das Signal ausgeschaltet werde, gebe es einen Unterschied, heißt es bei der Bahn. Denn während im Straßenverkehr immer auf Sicht gefahren werde, zeige ein Bahnsignal an, dass der nächste Abschnitt frei ist und gefahren werden darf. Im konkreten Fall heißt das: Die Lokführerinnen und Lokführer müssen einzeln informiert werden, wann sie fahren können. Dadurch fahren die Züge in einem größeren Abstand hintereinander.

Bahnen fallen aus und werden umgeleitet

Die Bahn hat reagiert und lässt derzeit weniger S-Bahnen fahren. So sind laut Homepage des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart die Linien S1 und S2 nur im Halbstundentakt unterwegs. Außerdem werden sie über "Hauptbahnhof Oben" auf der Panoramastrecke nach Stuttgart-Vaihingen geleitet.

Die Linie S6/S60 fährt erst gar nicht in die Stuttgarter Innenstadt, sie wendet in Zuffenhausen. Fahrgästen in Richtung Schwabstraße wird empfohlen, in Zuffenhausen auf die S4 und S5 umzusteigen.

Bahn: Techniker finden das Problem nicht

Das Signal ist laut Bahn seit 6:50 Uhr gestört. Gegen 9:50 Uhr kam Entwarnung. Die Störung sei behoben, so ein Bahnsprecher. Er musste dann aber einräumen, dass kurz darauf doch wieder Probleme auftraten. Und genau diese Frage setzt die Bahn nun unter Druck: Warum gibt es Probleme mit einem Signal, dass kurz zuvor entstört wurde? Der Bahnsprecher sagte wörtlich: "Die Techniker finden den Fehler nicht, der das Signal stört."