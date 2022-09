per Mail teilen

Am frühen Montagmorgen hat es eine Signalstörung bei der S-Bahn Stuttgart gegeben. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen war die Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße.

Die Signalstörung am Bahnhof Schwabstraße konnte behoben werden, meldet der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr auf seiner Internetseite. Im Anschluss kam es noch zu Folgeverspätungen, weil sich die S-Bahnen erst wieder "eintakten" mussten, hieß es weiter. Zuvor war es im frühen Berufsverkehr neben Verspätungen auch zu einzelnen Zugausfällen gekommen. Betroffen waren die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof.

Oberleitungsschaden bei der S-Bahn vor zwei Wochen

Bereits vor zwei Wochen war es zu Verspätungen und Zugausfällen im S-Bahn-Verkehr gekommen. Damals hatte es laut Bahn eine Störung bei der Oberleitung gegeben.