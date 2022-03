Gründer der Björn Steiger Stiftung gestorben

per Mail teilen

Siegfried Steiger ist tot. Der Gründer der Björn Steiger Stiftung verstarb am Donnerstagabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Steiger gilt als Pionier der modernen Notfallhilfe.

Siegfried Steiger wurde 92 Jahre alt. Er sei friedlich im Kreis seiner Familie verstorben, teilte die Björn Steiger Stiftung am Freitag mit.

Siegfried Steiger ist tot. Er starb am Donnerstagabend in Winnenden. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Franziska Kraufmann

Mit immer neuer Tatkraft, vielen wegweisenden Ideen, Weitsicht und viel Herzblut habe Siegfried Steiger das vielfältige Wirken der Stiftung geprägt, heißt es weiter. "Sein Engagement hat vielen Menschen das Leben gerettet. Wir werden ihn nicht vergessen und sein Andenken für alle Zeit in Ehren halten."

"Der Rettungsdienst hatte damals noch nicht einmal Funk, obwohl 1969 fast jedes Taxi-Gewerbe bereits Funk hatte."

Erst vor zwei Wochen war seine Ehefrau im Alter von 88 Jahren verstorben. Beide hatten das Rettungswesen in Deutschland mit den Notrufnummern 110 und 112 begründet. Die Björn Steiger Stiftung entstand nach dem Tod ihres Sohnes im Jahr 1969. Der Achtjährige wurde damals in Winnenden von einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde bis ein Krankenwagen eintraf. Der Junge starb auf dem Weg in eine Klinik.